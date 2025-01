Joelma - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 13:24

Rio - A cantora Joelma fará um show antes de a bola rolar na Supercopa do Brasil, entre Botafogo e Flamengo, no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém. A confirmação da artista como atração aconteceu após um acordo entre Globo e CBF.

A ideia foi motivada por conta do sucesso do show de Xuxa no intervalo do Futebol da Esperança, evento realizado pela Globo em outubro para promover o "Criança Esperança". Na ocasião, a apresentação da Rainha viralizou nas redes sociais.

A escolha de Joelma se deu por motivos óbvios: a cantora é uma forte representante da cultura do Pará, onde será realizada a partida neste ano.

Botafogo e Flamengo garantiram vaga na Supercopa do Brasil ao conquistarem, respectivamente, o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2024. Será a primeira vez que duas equipes cariocas disputarão a taça.