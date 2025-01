MetLife Stadium, em Nova Iorque, receberá jogos do Mundial de Clubes 2025 - Divulgação/Conmebol

Publicado 15/01/2025 21:00

Estádio das finais do Mundial de Clubes 2025 e da Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, o MetLife passará por reformas em fevereiro para adequação aos padrões da Fifa. A arena com gramado artificial e tamanho menor do que o padrão da entidade exige para as grandes competições chanceladas por ela. As informações são do "ge".

Os estádios do país que serão sede no Mundial de Clubes em junho deste ano são originalmente para o futebol americano, com as dimensões menores para jogos do universitário e da NFL.



Na Copa América de 2024, a Conmebol padronizou os campos com tamanhos menores que os indicado pela Fifa, o que foi alvo de críticas. Os gramados naturais, que substituíram os artificiais, devido a problemas em instalação, também provocaram reclamações por parte dos jogadores.

De acordo com o regulamento do Mundial de Clubes, o tamanho do campo de jogo precisa ser de 105m de comprimento por 68m de largura. A grama deve ser a mesma testada na Copa América, mas com tecnologia renovada pela Universidade de Michigan.

A Fifa deve ficar responsável pelos estádios nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes dez dias antes do primeiro jogo de cada palco no torneio.