Rio - O Lyon anunciou a contratação do meia Thiago Almada, de 23 anos. O argentino já tinha divulgado que não permaneceria no Botafogo. Na operação que o trouxe ao Eagle Group, no meio de 2024, o acordo previa que o apoiador poderia migrar para o clube francês na metade da temporada. Por meio de uma nota oficial, o Alvinegro se despediu do atleta.

"Thiago, sua chegada ao Botafogo foi um marco. Técnico, habilidoso e decisivo desde os primeiros toques na bola, via-se o talento e a magia de um craque em campo. Com visão de jogo única e um toque de genialidade, alcançou os corações alvinegros, nossa cidade e títulos", publicou o clube carioca.

Thiago Almada chegou ao Botafogo no meio da temporada passada. O grupo de John Textor desembolsou algo em torno de 22 milhões de dólares (cerca de R$ 120,6 milhões) para tirar o apoiado do futebol norte-americano.

Pelo clube carioca, ele entrou em campo em 26 jogos, fez três gols e deu duas assistências. Antes de chegar ao Botafogo, Almada passou pelo Vélez e pelo Atlanta United. Ele foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro.