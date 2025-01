Jimmy Butler ao lado de Neymar - Foto: Divulgação/X @neymarjr

Jimmy Butler ao lado de NeymarFoto: Divulgação/X @neymarjr

Publicado 15/01/2025 10:00 | Atualizado 15/01/2025 10:04

Rio - Neymar foi alvo de duras críticas do jornal espanhol "Mundo Desportivo". O diário apontou o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, como "má influência" para o ala Jimmy Butler, do Miami Heat, da liga americana de basquete (NBA), e fez uma comparação dos últimos acontecimentos com a passagem do brasileiro pelo Barcelona entre 2013 e 2017.

Recentemente, Jimmy Butler pediu para o Miami Heat trocá-lo com outra equipe e, no dia seguinte, acabou afastado por sete partidas por "conduta prejudicial". O jornal espanhol se aproveitou da amizade entre os atletas para fazer uma comparação com Neymar, em 2017, quando tinha a intenção de ser negociado pelo Barcelona, e apontá-lo como "má influência".

"Jimmy Butler se parece cada vez mais com seu amigo, devendo deixar o Heat pela porta dos fundos, assim como Neymar fez com o Barcelona", diz a publicação desta quarta-feira (15) do "Mundo Desportivo".

Butler tem contrato com o Miami Heat até junho deste ano e teria uma proposta de renovação, mas estava insatisfeito e pediu para ser trocado. A franquia da Florida, por sua vez, vê a troca como uma oportunidade de conseguir algo em troca, como algum jogador ou escolhas de recrutamento no futuro, ao invés de perdê-lo de mãos vazias no meio do ano.

Neymar deixou o Barcelona em 2017. Na época, ele foi negociado com o Paris Saint-Germain, da França, e se tornou a transferência mais cara da história do futebol. Um dos motivos da saída do brasileiro teria sido a necessidade de sair da sombra de Lionel Messi para ter mais chances de alcançar prêmios individuais como o de melhor jogador do mundo, algo que não se concretizou.



Em 2023, Neymar deixou o Paris Saint-Germain e acertou com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A saída do brasileiro do clube parisiense também foi conturbada. Mesmo com bom desempenho em campo, o craque era alvo de críticas da torcida, que chegou a fazer protesto em frente a porta de sua casa — o mesmo aconteceu com Messi.