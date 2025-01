João Fonseca venceu em sua estreia em Grand Slam - William West / AFP

João Fonseca venceu em sua estreia em Grand SlamWilliam West / AFP

Publicado 15/01/2025 08:20 | Atualizado 15/01/2025 08:25

Rio - João Fonseca pode escrever mais uma grande história na segunda rodada do Aberto da Austrália. Após vencer o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, em sua estreia em Grand Slam, o brasileiro de 18 anos enfrenta o italiano Lorenzo Sonego, na madrugada desta quinta-feira (16), às 3h (de Brasília), pela segunda rodada da competição, e pode igualar uma marca histórica de Guga.

Caçula da chave principal do simples masculino no Aberto da Austrália, João Fonseca venceu Andrey Rublev por 3 sets a 0. O jovem tenista brasileiro chega para o confronto contra o italiano embalado por 14 vitórias consecutivas, além dos títulos do Challenger de Camberra e Next Gen ATP Finals. Em caso de novo triunfo, iguala a maior sequência da carreira de Guga.

Além disso, em caso de vitória sobre Lorenzo Sonego, João Fonseca avançará à terceira rodada do Aberto da Austrália e igualará o melhor desempenho de Guga na competição. O ex-número 1 do mundo é tricampeão de Roland Garros, mas nunca venceu mais do que duas partidas na Austrália. Já no Aberto dos Estados Unidos e Wimbledon, chegou no máximo às quartas de final.

João Fonseca, de 18 anos, se tornou o tenista brasileiro mais novo a disputar uma partida de Grand Slam na Era Aberta (a partir de 1968). O carioca subiu de 113º lugar para o 98º no ranking mundial após a vitória na estreia no Aberto da Austrália, e pode ganhar mais posições caso avance para a terceira fase. O próximo adversário é o número 55 do mundo.

João Fonseca supera marca de Carlos Alcaraz

Na vitória sobre Andrey Rublev, João Fonseca superou uma marca de Carlos Alcaraz. O jovem tenista brasileiro conseguiu o forehand mais rápido da atual edição do torneio ao anotar 181 km/h durante um ponto no terceiro set. O golpe, também conhecido como "direita", é aplicado com a parte frontal da raquete, com a mão dominante.

O forehand de João Fonseca contra o russo Andrey Rublev superou a marca de outros dois jovens: do francês Giovanni Mpetshi Perricard, que marcou 180km/h na derrota diante do compatriota Gael Monfils na estreia do torneio, e do espanhol Carlos Alcaraz, que acertou 178km/h no triunfo contra o cazaque Alexander Shevchenko.