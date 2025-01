Brasil bateu a Bolívia na Venezuela - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/01/2025 20:22

Venezuela - Dois dias depois de levar uma sonora goleada de 6 a 0 da Argentina, o Brasil conquistou sua primeira vitória no Sul-Americano Sub-20 ao derrotar a Bolívia por 2 a 1 neste domingo, no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia, na Venezuela. Mesmo sem convencer, o time comandado por Ramon Menezes buscou a vitória graças ao belo gol marcado por Breno Bidon, do Corinthians.

O outro gol da seleção, que abriu o placar, foi de Gabriel Moscardo em uma cobrança de escanteio de Pedrinho, ambos antigos jogadores do time paulista. No segundo tempo, eles e Bidon caíram junto com o rendimento de todo o time, que viu a Bolívia diminuir e pressionar em busca do empate. A zaga precisou trabalhar para garantir a vantagem mínima.

Diferentemente do jogo contra a Argentina, o Brasil começou o jogo contra a Bolívia buscando tomar as ações. Aos 4 minutos, Alisson tentou surpreender o goleiro Fabián Pereira ao cobrar uma falta da lateral, mas o goleiro boliviano conseguiu chegar na bola. Depois, nova chance com Breno Bidon aos 13, que recebeu na grande área e chutou para nova defesa de Pereira.

Pedrinho cobrou o escanteio na sequência e encontrou Gabriel Moscardo na primeira trave. O ex-Corinthians cabeceou para dentro do gol e abriu o placar. Com isso, a Bolívia, que antes apostava mais nos contra-ataques, precisou sair para o jogo, mas o Brasil diminuiu um pouco o ritmo. Aos 28, no entanto, Bidon acertou um belo chute colocado de fora da área que caiu no fundo da rede, ampliando para 2 a 0.



O primeiro tempo encerrou sem grande movimentação. O maior destaque após os dois gols foi quando a Bolívia reclamou de possível pênalti em um toque da bola no braço de Leandrinho na grande área brasileira, mas nada foi marcado. Na fase atual, a arbitragem não tem o auxílio da arbitragem de vídeo.



Com apenas um minuto de segundo tempo, a Bolívia diminuiu. O camisa 10, Paniagua, cruzou da direita para a grande área brasileira e Mark Rodríguez, livre, chutou. A bola ainda rebateu na zaga antes de vencer Robert e entrar no gol. Animados com a reação, os bolivianos intensificaram o ritmo e pressionaram o Brasil durante quase todo o segundo tempo.



Depois de fazer algumas alterações, a seleção ameaçou alguns ataques para tentar aumentar o placar, mas foi a Bolívia que mais ameaçou e sufocou nos momentos finais, mas o jogo terminou mesmo 2 a 1, garantindo os primeiros três pontos à equipe de Ramon Menezes no Sul-Americano Sub-20. Perto do apito final, houve alguns focos de confusão no gramado, o que fez a arbitragem exagerar nos acréscimos.



A vitória fez o Brasil reagir no Grupo B, em busca da classificação para o hexagonal final, que vale classificação para o Mundial Sub-20, ainda neste ano. A seleção brasileira volta a campo na quinta-feira, dia 30, para enfrentar os equatorianos.