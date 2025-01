Momento em que Thiago Almada, do Lyon, entra em campo - Reprodução/YouTube @CazéTV

Publicado 26/01/2025 16:50

França - Thiago Almada estreou pelo Lyon neste domingo (26). O meia ex- Botafogo entrou em campo durante o segundo tempo da partida contra o Nantes, válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês, que terminou empatado por 1 a 1, no Stade de la Beaujoire–Louis Fonteneau.

Ele atuou por pouco mais de 26 minutos. De acordo com dados do "SofaScore", Almada acertou os 15 passes que tentou, venceu dois de três duelos e ainda contribuiu com dois desarmes.

Apesar da boa atuação, a noite terminou de forma amarga. Isso porque Mostafa Mohamed, do Nantes, empatou a partida aos 45 minutos do segundo tempo. O Lyon vencia o jogo desde os dez da etapa inicial, quando Ernest Nuamah abriu o placar.

Chegada de Almada

O Lyon oficializou a contratação do meio-campista no dia 15 de janeiro . Por meio de nota, o clube francês informou que Thiago Almada chegou por empréstimo gratuito até o dia 30 de junho de 2025.

O argentino defendeu o Botafogo no segundo semestre de 2024. Apesar do pouco tempo, virou titular e foi fundamental na conquista dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Na negociação com o Glorioso, havia um acordo de que Almada poderia se transferir para o clube francês. Botafogo e Lyon fazem parte da rede multiclubes da Eagle Football Holdings, de John Textor.