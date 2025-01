Musa do Cerro, Samira Ferreira - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro, Samira FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2025 16:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, elevou o fogo dos corações dos seus fãs no Instagram. A beldade publicou em seu stories um vídeo em que aparece de biquíni dentro de uma piscina, exibindo seu belíssimo corpo, rebolando, ao som de uma canção.

Samira Ferreira é musa do Cerro Porteño Reprodução / Instagram

A beldade é bastante conhecida no Paraguai, tendo mais de 165 mil seguidores no Instagram. Samira é musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do seu país.