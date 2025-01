Richarlison, do Tottenham, em ação contra o Leicester - Henry Nicholls / AFP

Publicado 26/01/2025 13:13

Inglaterra - O Tottenham perdeu para o Leicester por 2 a 1 no Tottenham Hotsupr Stadium, neste domingo (26), pela 23ª rodada do Campeonato. Richarlison abriu o placar para os Spurs, mas o adversário conseguiu a virada relâmpago no início do segundo tempo.

Com o resultado, o Tottenham segue com 24 pontos e aparece na 15ª colocação. O Leicester, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento. Os Foxes somam 17 pontos e subiram para o 17º lugar.

Os gols

A equipe de Londres abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Pedro Porro recebeu a bola pelo lado direito e cruzou para Richarlison completar de cabeça e colocar os Spurs em vantagem.

No retorno do intervalo, o cenário mudou completamente. Logo no primeiro minuto, Cordova-Reid foi acionado pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Jamie Vardy, em dois tempos, balançar as redes.

Aos cinco, o Leicester virou. Após uma roubada de bola no campo de ataque, El Khannouss recebeu a bola na intermediária, avançou e no canto esquerdo do gol defendido por Kinsky.

Agenda

O Tottenham volta a campo na próxima quinta-feira, às 17h, para enfrentar o Elfsborg (SUE), em casa. A partida é válida pela última rodada da Liga Europa.

Já o Leicester segue focado na Premier League. O próximo compromisso dos Foxes será contra o Everton, às 12h do próximo sábado, no Goodison Park, em Liverpool. A partida é válida pela 24ª rodada da competitção.