Na Série A4 do Paulista, árbitro precisou ir para o hospital após inseto entrar no seu ouvidoReprodução

Publicado 27/01/2025 19:38

Rio - O árbitro Vinicius Diniz de Camargo precisou ser substituído antes do fim da partida entre Barretos e Jabaquara, no estádio Fortaleza, pela segunda rodada da Série A4 do Campeonato Paulista, por um motivo inusitado. Aos 48 minutos do segundo tempo, o juiz foi encaminhado ao hospital após um inseto entrar em seu ouvido.

Ao todo, foram quase 10 minutos de paralisação para que o árbitro fosse atendido. Ele foi substituído no apito pelo quarto árbitro Jose Luiz Aparecido Miranda.

No hospital, Vinícius teve o inseto retirado pelo médico, realizou exames e foi totalmente liberado para retomar suas atividades. O profissional, inclusive, está escalado para atuar na próxima rodada da A4 do Paulista.

Dentro de campo, o Barretos levou a melhor e venceu o Jabaquara por 2 a 0.