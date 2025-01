Nainggolan é investigado por suspeita de participação em esquema de tráfico de drogas - AFP

Nainggolan é investigado por suspeita de participação em esquema de tráfico de drogasAFP

Publicado 27/01/2025 12:55

Rio - O volante Radja Nainggolan foi detido nesta segunda-feira (27), em Bruxelas, na Bélgica, por suspeita de tráfico de drogas. O jogador, de 36 anos, é investigado por uma possível participação em uma rede de contrabando que utiliza o porto da Antuérpia para receber cocaína proveniente da América do Sul e distribuir pela Europa.

O advogado de Nainggolan evitou comentários sobre a investigação, mas reiterou que o volante tem direito à presunção de inocência. O Lokeren-Temse, da segunda divisão da Bélgica, que contratou Nainggolan recentemente, também reforçou o discurso da defesa do jogador e reforçou a confiança na presunção de inocência.

"Dado que a investigação ainda está em curso, a polícia não pode nem quer fazer mais comentários. Respeitam o princípio de presunção de inocência. Como clube, estamos de acordo com isso. Só podemos confirmar que o jogador esteve ausente do treino desta manhã", disse o Lokeren-Temse em nota oficial.

Embora seja belga, Nainggolan fez carreira no futebol italiano. Revelado no Piacenza, teve passagens por Cagliari, Roma e Inter de Milão. O volante retornou para a Bélgica em 2021, após 16 anos na Itália, quando acertou com o Royal Antwerp, onde disputou 55 jogos.

Em 2023, Nainggolan retornou ao futebol italiano para uma curta passagem pelo Spal. Porém, longe de uma condição física ideal, disputou apenas 10 jogos. No mesmo ano, acertou com o Bhayangkara, da Indonésia, onde ficou por dois anos. Recentemente, foi contratado pelo Lokeren-Temse, da segunda divisão belga.