Lance do jogo entre Nova Iguaçu e Boavista - Reprodução/YouTube GOAT

Publicado 27/01/2025 20:34

Rio - Nova Iguaçu e Boavista empataram por 0 a 0 no Estádio Jânio Moraes, na noite desta segunda-feira (27), pela quinta rodada da Taça Guanabara. O resultado frustra os dois times, que poderiam ter subido na tabela.

O Orgulho da Baixada tem oito pontos e ainda aparece no G4, mas agora na quarta colocação. Se tivesse vencido o Boavista, teria assumido a vice-liderança do Campeonato Carioca.

O Verdão, por sua vez, tem seis pontos e ocupa a décima posição. Uma vitória diante do Nova Iguaçu teria levado o time de Saquarema ao quarto lugar.

Agenda

O Nova Iguaçu volta a campo na próxima quinta-feira, às 16h, para enfrentar o lanterna Bangu no Estádio Jânio Moraes. A partida é válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Já o Boavista recebe o Madureira no mesmo dia, mas às 18h30, no no Estádio Elcyr Resende. O jogo também é válido pela sexta rodada da competição.