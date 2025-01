Estádio Mané Garrincha - Divulgação

Estádio Mané GarrinchaDivulgação

Publicado 22/01/2025 15:31

Rio - A partida entre Vasco e Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O mando de campo é do Vasco, que decidiu vendê-lo para uma empresa. A pré-venda de ingressos começa na próxima sexta-feira (24) para clientes do banco patrocinador do Mané Garrincha e sócios-torcedores e vai até o dia 27.As duas equipes fazem um início de Campeonato Carioca ruim. Nas três primeiras rodadas, o Vasco somou apenas três pontos, enquanto o Flu conquistou dois.