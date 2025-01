Pedrinho, presidente do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Pedrinho, presidente do VascoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 22/01/2025 13:47

desentendimento entre Vasco e Madureira por conta da viagem para Manaus, onde as duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, ganhou um novo capítulo nesta quarta (22). Em entrevista à ESPN, o presidente do Tricolor Suburbano, Elias Duba, fez duras críticas à postura do Vasco, que, segundo ele, se recusou a dividir o voo fretado com atletas do Madureira, e chamou a nota do clube de São Januário de "infantil e boba", chegando a comparar o momento da equipe com o rival Flamengo. Rio - O, onde as duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, ganhou um novo capítulo nesta quarta (22). Em entrevista à ESPN, o presidente do Tricolor Suburbano, Elias Duba, fez duras críticas à postura do Vasco, que, segundo ele, se recusou a dividir o voo fretado com atletas do Madureira, e chamou a nota do clube de São Januário de "infantil e boba", chegando a comparar o momento da equipe com o rival Flamengo.

"O Madureira não interpretou nada errado, apenas cobrou o que lhe foi prometido pelo organizador do evento. Na última hora, o Vasco disse que não, ele tem que ser igual ao Flamengo, só viaja sozinho. E comparando o momento do Vasco ao do Flamengo, meu Deus do céu! Eu não sei quem redigiu a nota do Vasco, mas deve ter sido uma criança, bem infantil, bem boba, sem argumentos, não explica por que o Vasco não queria viajar junto com o Madureira", disse o presidente.

"Os argumentos são bem fraquinhos porque podia acontecer alguma coisa no jogo, alguma desavença, viajar junto é desconfortável, mas o Madureira sempre viajou junto, já foi com o Fluminense para lá e para cá, já viajou com outras delegações e nunca teve problema. O Madureira foi em dois voos separados, era isso talvez que ele (Vasco) quisesse, de repente quer obter alguma vantagem fora de campo, mas isso é coisa de gente que não tem a menor responsabilidade com a verdade, com os fatos, e que rasgou uma página muito bonita na parceria entre Vasco e Madureira", completou.

Duba também disparou contra dirigentes vascaínos e o presidente Pedrinho, a quem se referiu como "figura quadrada do futebol".

"Os caras que estão no Vasco, eu não conheço nenhum deles pessoalmente, não sei quem manda no Vasco hoje, se tem presidente ou não, eu sei que tentaram uma SAF lá, que depois disseram que deu o golpe, enfim. Estou vendo as SAF's darem certo, e a do Vasco não deu, não sei por quê. Eu não falo com quem eu não conheço, gosto de falar com pessoas reconhecidas, que têm um passado, que têm história para contar no Vasco. Que presidente que jogou no Vasco, depois foi treinador, depois comentarista esportivo, acho que não deu certo em nada disso, e hoje não assume e nem responde uma ligação que eu fiz para ele para tentar suavizar o problema. Acho que é outra figura quadrada do futebol, vai ser mais um", afirmou Elias.

"Eu estou aqui há 34 anos, (Pedrinho) é mais um que cai de paraquedas aí no mundo do futebol, como se um ex-jogador, um ex-qualquer coisa, pudesse ser presidente do Vasco. Eu não vou responder eles, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Só lamento, vai ter troco, aguarda que vai ter troco", completou.

O presidente do Madureira ainda criticou dívidas que, segundo ele, o Vasco ainda tem o Tricolor Suburbano e afirmou que as cobrará.

"Eu acho que eles deveriam estar preocupados em ver quanto o Vasco deve ao Madureira e tentar pagar porque essa diretoria até agora não se manifestou da dívida que o Vasco tem com o Madureira. E eu vou cobrar, daqui para frente eu vou cobrar... (dívida de) Léo Lima, Souza, Muriqui, Alan, pode procurar mais alguns jogadores lá que o Vasco deve ao Madureira, e o Madureira não cobrou. Inclusive, foi à Justiça para defender o Vasco, para que o Vasco não tivesse problemas", finalizou.