Lance do jogo entre Maricá e Nova IguaçuBruno Maia/Maricá FC

Publicado 22/01/2025 18:10

Rio - O Maricá levou a melhor diante do Nova Iguaçu em confronto que valia a liderança do Campeonato Carioca. Na tarde desta quarta-feira (22), o Tsunami venceu por 2 a 0 no Estádio João Saldanha, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

De pênalti, Walber anotou os dois gols do dia. O primeiro foi marcado aos 28 minutos da etapa complementar, e o segundo, aos 42. O goleiro não acertou o canto em nenhuma cobrança.

Com o resultado, o Maricá chegou aos dez pontos, ocupa a liderança e segue invicto no Estadual. O Nova Iguaçu, por sua vez, aparece logo atrás, com sete pontos, mas pode cair de posição com os outros jogos da rodada.

Agenda

O Maricá volta a campo no próximo domingo, às 15h45, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio João Saldanha. Já o Nova Iguaçu encara o Boavista na segunda-feira, a partir das 18h, no Estádio Jânio Moraes. As duas partidas são válidas pela quinta rodada do Campeonato Carioca.