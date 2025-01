Vini Jr é destaque do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr é destaque do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 22/01/2025 16:43

Rio - A história entre Vini Jr e Arábia Saudita promete ganhar novos capítulos nos próximos meses. Isso porque Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) está preparando uma oferta de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) para contratar o craque brasileiro no meio do ano. A informação é do jornalista inglês Ben Jacobs.

Inicialmente, a ideia é colocá-lo no Al-Ahli, mas Al-Hilal e Al-Nassr também demonstraram interesse no jogador. Os valores, inclusive, o tornariam a contratação mais cara da história do futebol, superando a de Neymar para o PSG, em 2017.

Além disso, há o objetivo de ter o atleta como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e do país. A tendência é de que ele receba no Al-Ahli o maior salário entre todos os esportistas do mundo.

Real Madrid prepara renovação para competir contra os sauditas