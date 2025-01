Ruben Amorim admitiu que sua fala sobre o United foi um 'erro' - Oli Scarff / AFP

Publicado 22/01/2025 15:43

Inglaterra - Técnico do United, Ruben Amorim explicou sua polêmica fala no último domingo (19), quando classificou sua equipe como possivelmente a pior da história dos Red Devils . Segundo ele, o forte desabafo foi um "erro".

"Não pensei. Esse foi o problema. Sou jovem e às vezes cometo erros. É por isso que não costumo falar após os jogos, mas desta vez precisava falar, e talvez tenha sido um erro. Depois fico mais nervoso, vou para coletiva e digo coisas que não devia. Não consigo prometer que não vai acontecer novamente, não sei, mas vou tentar melhorar", disse Amorim em entrevista coletiva nesta quarta (22).

O comandante português chegou à Inglaterra em novembro para suceder Erik ten Hag, que foi demitido após começar mal a temporada. Porém, três meses depois, a situação não mudou.

Em 13º na tabela da Premier League, o Manchester United tem quatro derrotas nos últimos seis jogos da competição. O último revés, inclusive, enfureceu Amorim fora das câmeras também, já que segundo a imprensa do país, ele quebrou uma televisão no vestiário de Old Trafford