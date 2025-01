Raphinha vive temporada fantástica no Barcelona - AFP

Publicado 22/01/2025 10:00

Rio - Após passar raspando com Vini Jr em 2024, o Brasil pode ter um vencedor no prêmio Bola de Ouro, da France Football, neste ano. Pelo menos é o que diz o jornal espanhol "Mundo Deportivo". A publicação colocou o atacante Raphinha, de 28 anos, do Barcelona como possível candidato.

"Os grandes protagonistas da noite foram Robert Lewandowski e principalmente Raphinha, que no momento mais inesperado marcou o gol que marcou a loucura do Barcelona no Estádio da Luz. Seus números começam a ser escandalosos e provavelmente terminará a temporada com dados que o posicionam como candidato à Bola de Ouro", disse a publicação.

O jornal destacou o brasileiro após a virada incrível do Barcelona sobre o Benfica por 5 a 4 na Liga dos Campeões. Raphinha foi um dos destaques do clube espanhol e vem realmente sendo um dos melhores jogadores da atual temporada europeia.

Atacante da seleção brasileira, Raphinha vive atualmente seu melhor momento na carreira. Ele chegou a 22 gols marcados em 30 jogos pelo Barcelona, em todas as competições. Além disso, ele deu nove assistências.