Romário se anima com possível volta de Neymar ao Brasil - Divulgação

Publicado 22/01/2025 07:30

Rio - A possibilidade de Neymar voltar ao futebol brasileiro para defender o Santos anima Romário. O tetracampeão mundial e atual senador da República afirmou que atuar no Brasil é mais complicado que jogar no exterior. Além disso, o Baixinho afirmou que competir em alto nível no futebol nacional poderá auxiliar Neymar a chegar bem para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

"A gente tem que entender que jogar no Brasil é muito mais difícil que jogar lá fora. Tem clube que, no ano passado, jogou 80 jogos. É muito jogo. O Neymar já está com 31, 32 anos, vem de uma lesão. É uma possibilidade o Neymar voltar para o Brasil, jogar mais perto. Torcer para que ele volte com tudo para a gente poder ter uma Seleção mais forte", disse em entrevista ao "Globo Esporte".

Em relação a disputa da próxima Copa do Mundo, que irá ocorrer nos Estados Unidos, Romário se mostrou otimista em relação ao bom momento de alguns jogadores brasileiro que atuam no futebol europeu.

"Vini melhor do mundo, isso com certeza é um gás que tem a mais. O Raphinha, do Barcelona, pode ser um dos grandes nomes na Copa do Mundo. Eu, como brasileiro, como torcedor, torço muito para que esses caras, essa geração, possa tirar esse jejum de 24 anos, assim como a gente tirou em 1994", concluiu.