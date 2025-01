Ruben Amorim é treinador do Manchester United - AFP

Publicado 21/01/2025 14:28

Inglaterra - A derrota do Manchester United para o 3 a 1 para o Brighton no último domingo, pelo Campeonato Inglês, teria gerado um ataque de fúria em Ruben Amorim, treinador dos Red Devis. De acordo com o jornal britânico "The Athletic", o português quebrou uma televisão no vestiário de Old Trafford.

Segundo a publicação, a atitude do treinador ocorreu enquanto ele brigada com o elenco inglês. A situação teria gerado choque geral no vestiário do Manchester United. O próprio conflito já não é considerado comum, porque Ruben Amorim não costuma falar depois dos jogos.

A derrota colocou o Manchester United na 13ª colocação do Campeonato Inglês. Os Red Devils estão a dez pontos da zona de rebaixamento. A péssima campanha teria feito o português afirma que o atual grupo é o "pior da história do clube".

O próximo jogo do Manchester United será pela Liga Europa. Na competição, a equipe está em sétimo lugar, com 12 pontos. O confronto será diante do Rangers (oitavo, com 11 pontos) na próxima quinta-feira, em Old Trafford. Uma vitória pode selar a passagem direta para as oitavas de final.