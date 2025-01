Prime Video oficializou acordo com Galvão Bueno - Divulgação

Prime Video oficializou acordo com Galvão BuenoDivulgação

Publicado 21/01/2025 13:05 | Atualizado 21/01/2025 13:44

Rio - Após encerrar sua passagem pela Rede Globo, que durou 43 anos, Galvão Bueno está de casa nova. Por meio das redes sociais, a plataforma Prime Video anunciou a contratação do narrador, que durantes muitas décadas foi a principal voz da narração da emissora de TV do Jardim Botânico.

“Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos”, disse Galvão Bueno.

A empresa de streaming fará transmissão exclusiva de 38 jogos do Campeonato Brasileiro, em acordo fechado com a Liga Forte União (LFU). A parceria entre as partes inclui também a narração de partidas da Copa do Brasil, transmitidas pela Amazon desde 2022.

Além de ser narrador principal da Prime, Galvão Bueno, de 74 anos, também será o rosto de uma ampla campanha de marketing que a plataforma está desenvolvendo para promover sua entrada nas transmissões do Brasileirão.

O contrato é válido por cinco anos e prevê a exibição de 38 jogos exclusivos por temporada na Prime Video, totalizando 190 partidas até 2029. Além da Amazon, a Liga Forte Futebol firmou acordos com Record e YouTube.

A LFU reúne equipes como Corinthians, Fluminense, Vasco, Internacional e Fortaleza, enquanto a Globo continuará com a exibição dos jogos dos clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que inclui Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, São Paulo, Bahia e Vitória.