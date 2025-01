David Luiz foi recebido com festa em Fortaleza - Viktor Araújo/FEC

Publicado 21/01/2025 09:20 | Atualizado 21/01/2025 10:14

Rio - David Luiz chegou com festa em Fortaleza. O zagueiro, de 37 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (20) como novo reforço do Leão e desembarcou na cidade na madrugada desta terça (21), no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O novo reforço do Fortaleza foi recebido por centenas de torcedores. David Luiz chegou sem custos ao Leão após não renovar com o Flamengo e vai assinar contrato até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

David Luiz escolheu o Fortaleza pelo projeto esportivo. O jogador, que atuou no futebol europeu por 14 anos e teve passagens por Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, também foi alvo do Olympiacos, da Grécia, mas decidiu ficar pelo Brasil.

Na última temporada, David Luiz fez 36 jogos pelo Flamengo em 2024 e anotou três gols. Ao todo, disputou 132 partidas, fez quatro gols e conquistou os títulos da Libertadores e Copa do Brasil de 2022, além do Carioca de 2024.