Bryan Monte, da seleção brasileira de handebol, em ação contra o Chile no Mundial - AFP

Bryan Monte, da seleção brasileira de handebol, em ação contra o Chile no MundialAFP

Publicado 22/01/2025 14:01

A seleção brasileira masculina de handebol passou aperto nesta quarta-feira (22), mas venceu na abertura da segunda fase do Mundial, disputado na Croácia, Noruega e Dinamarca. Jogando em Oslo, na Noruega, o Brasil superou o Chile por 28 a 24 com grande atuação de Haniel Langaro, autor de oito gols. Gustavo Rodrigues também se destacou, com cinco anotados.

O Brasil volta à quadra na sexta-feira, às 14 horas (de Brasília), contra a Suécia. O encerramento do grupo será contra a Espanha, no domingo, no mesmo horário.

Equilíbrio



O quarto jogo da seleção neste Mundial começou equilibrado. O Brasil saiu na frente, sem se distanciar do placar. Gol a gol, a seleção brasileira foi tentando ajustar a defesa até conseguir abrir 5 a 3 e, depois, 11 a 6. Os chilenos reagiram nos instantes finais do primeiro tempo e reduziram para 13/10.

A diferença de três pontos foi a tônica do início da etapa final. Pelo Brasil, o goleiro Buda se destacou com seis grandes intervenções e fez diferença nos últimos 30 minutos. No entanto, o aproveitamento no ataque caiu e o Chile aproveitou os erros.

O rival sul-americano, que tanto lutou, conseguiu buscar o empate no 20 a 20 e virou em sequência, assumindo a liderança do placar pela primeira vez na partida. O susto, contudo, durou pouco. A reação brasileira foi rápida e a reviravolta deixou o placar com 26 a 23.

Mais concentrado nos instantes finais da partida, o Brasil até ampliou a vantagem para quatro gols e selou a vitória com tranquilidade, depois do susto no decorrer do segundo tempo.