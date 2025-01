Marcos Paulo terá no Boavista a chance de recomeçar no futebol após sofrer grave lesão no joelho direito em 2023 - Mailson Santana/Fluminense

Marcos Paulo terá no Boavista a chance de recomeçar no futebol após sofrer grave lesão no joelho direito em 2023Mailson Santana/Fluminense

Publicado 23/01/2025 16:46 | Atualizado 23/01/2025 16:46

Rio - O Boavista anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação de Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense. O atacante, de 23 anos, rescindiu com o Atlético de Madrid e chega de forma definitiva até 2028. Ele é tratado como a "estrela" do projeto da SAF do clube de Saquarema

MARCOS PAULO É DO VERDÃO



É craque que você quer? Então se liga que o @mpcosta09 está fechado com o Verdão de Saquarema até 2028



Campeão da Copa do Brasil, o atacante, revelado pelo Fluminense e com passagem pelo São Paulo, foi adquirido junto ao Atlético de Madrid. ⚽ pic.twitter.com/hO8NnRLh32 — Boavista Sport Club (@boavistasc) January 23, 2025

O atacante tenta um recomeço na carreira após sofrer grave lesão no joelho direito, no meio de 2023. Desde então, fez apenas dois jogos emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, com um total de 18 minutos em campo.



Além do clube belga, também passou por Famalicão, de Portugal, Mirandés, da Espanha, e São Paulo. Porém, em nenhuma das equipes conseguiu performar bem.

Cria de Xerém, Marcos Paulo fez parte da "Geração de Ouro", que conquistou o título do Carioca e o vice da Copa do Brasil na categoria sub-17, e era tratado como uma grande promessa.