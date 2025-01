Momento em que Walker marca Vinícius Júnior durante o jogo entre Manchester City e Real Madrid - Foto: Oli SCARFF / AFP

Momento em que Walker marca Vinícius Júnior durante o jogo entre Manchester City e Real Madrid Foto: Oli SCARFF / AFP

Publicado 23/01/2025 14:43

Rio - Após pedir para deixar o Manchester City, da Inglaterra, Kyle Walker deve ser o novo reforço do Milan, da Itália. De acordo com a ESPN, o lateral-direito inglês vai assinar um contrato de empréstimo, sem opção de compra, até o final da temporada.

Walker tem chegada prevista em Milão nesta quinta-feira (23) para acertar os últimos detalhes do contrato. O lateral inglês não atua desde o dia 4 de janeiro, quando esteve presente na goleada por 4 a 1 do time de Pep Guardiola contra o West Ham.

Sem Walker, Guardiola não terá laterais-direitos de origem no elenco, mas Rico Lewis e Matheus Nunes podem atuar na posição de maneira improvisada. Nos últimos dias, o brasileiro Vitor Reis, de 19 anos, foi anunciado como novo zagueiro da equipe inglesa. Além dele, Abdukodir Khusanov, de 20 anos, do Lens também foi contratado.



Walker conquistou seis títulos do Campeonato Inglês e um da Liga dos Campeões em sua passagem pelo Manchester City. Na atual temporada, o jogador perdeu espaço e só disputou 21 jogos somados entre clube e seleção.