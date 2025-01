Neymar pode estar próximo de retornar ao Santos - Divulgação / Santos

Neymar pode estar próximo de retornar ao SantosDivulgação / Santos

Publicado 23/01/2025 12:47

Rio - O possível retorno de Neymar ao Santos ganhou o apoio de Raphinha e Vini Jr. Os astros da seleção brasileira, quando perguntados sobre o assunto após seus jogos pela Liga dos Campeões nesta semana, não se esquivaram e garantiram que a decisão seria "bom para todo mundo".

"O Ney é nosso ídolo. Espero que ele possa estar de volta o mais rápido possível. Para o Brasil é importante ter um jogador como o Ney, ainda mais no Santos, que é casa dele, onde ele acabou com tantos jogos. Que ele possa tomar a melhor decisão para a vida dele", disse Vini Jr, em entrevista à TNT Sports, após a vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o RB Salzburg

"Acho que um jogador como ele não pode nunca estar parado, não estar em atividade. O que está acontecendo no clube dele pode estar o prejudicando de voltar a seu melhor momento fisicamente. Acho que ele voltar a disputar em alto nível, e na minha opinião o Brasileiro é de alto nível, vai ser bom não só para ele, como para todo mundo", opinou Raphinha, à TNT Sports, após a vitória do Barcelona por 5 a 4 sobre o Benfica

A tendência é de que Neymar chegue ao Peixe por seis meses. Porém, o acerto para retornar ao clube que o revelou depende de um acordo pela rescisão contratual com o Al-Hilal. O craque, que tem contrato até junho deste ano, ainda tem direito a receber cerca de R$ 400 milhões do clube saudita e não pretende abrir mão do valor.