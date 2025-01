Circuito de Kyalami, na África do Sul, não recebe provas da F1 desde 1993 - Reprodução

Publicado 23/01/2025 10:56

O governo da África do Sul abriu a chamada Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI) para que os interessados em participar do processo de candidatura do país para voltar a receber a Fórmula 1 se manifestem. O anúncio foi feito em comunicado do ministério de Esportes, Arte e Cultura do país.

A ideia é que o contrato do circuito a ser escolhido escolhido com a F1 se inicie em 2026 ou 2027 e seja válido por dez anos. Os interessados deverão se manifestar até o dia 31 de janeiro. Além da África do Sul, Ruanda também já acenou com desejo de receber a categoria no país.

A África do Sul não recebe um Grande Prêmio de Fórmula 1 desde 1993, quando a pista de Kyalami, em Joanesburgo, sediou a abertura da temporada.

"Isso marca um passo importante em nossa jornada para trazer a Fórmula 1 para a África do Sul. O lançamento do SMI demonstra nosso comprometimento com um processo, aberto, inclusivo e competitivo, demonstrando a habilidade da África do Sul de sediar um evento automobilístico de classe mundial e as nossas ambições de crescimento econômico e reconhecimento mundial", disse Gayton McKenzie, ministro de Esportes, Artes e Cultura da África do Sul.

Responsáveis pela promoção do circuito de Kyalami já haviam divulgado nota sobre reuniões com Stefano Domenicali, presidente da F1, e o ministro Gayton McKenzie. Apesar disso, não está confirmado que ele será o candidato do país a receber as provas nos próximos anos.