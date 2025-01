Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 23/01/2025 09:00 | Atualizado 23/01/2025 09:14

Rio - A CBF definiu o palco do primeiro jogo da seleção brasileira em 2025. O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o escolhido para receber a partida entre Brasil e Colômbia, no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Estádio Mané Garrincha foi escolhido após os administradores concordarem em ceder com 15 dias de antecedência. A CBF impôs esse pedido para tratar o gramado e adequar a arena às normas da Conmebol e da Fifa.

A CBF chegou a colocar o Morumbi e Neo Química Arena, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio, numa pré-lista de possíveis estádios. Porém, não chegou a um acordo com os administradores para a liberação com 15 dias de antecedência.

Em outubro do ano passado, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira é a quinta colocada, com 18 pontos, enquanto a Colômbia é a quarta, com 19.