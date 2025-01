Vini Jr ultrapassou a marca de 100 gols pelo Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 23/01/2025 10:15 | Atualizado 23/01/2025 10:19

Rio - Vini Jr segue fazendo história com a camisa do Real Madrid. Eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2024, o atacante ultrapassou a marca de 100 gols pelo clube espanhol e se aproximou do recorde de Ronaldo Fenômeno, o brasileiro que mais vezes balançou as redes com a equipe merengue.

Somente dois brasileiros marcaram mais de 100 gols pelo Real Madrid: Ronaldo Fenômeno e, agora, Vini Jr. O herói do pentacampeonato mundial da seleção brasileira marcou 104 vezes com a camisa merengue, enquanto o atual camisa 7 soma 101 e está perto de superar a marca.

Além disso, Vini Jr igualou o zagueiro Sérgio Ramos, capitão de três títulos da Liga dos Campeões, como o sétimo maior artilheiro do Real Madrid no século. Ronaldo (104) e Gareth Bale (106) aparecem logo à frente em uma lista liderada por Cristiano Ronaldo (450), Benzema (354) e Raúl (182).

Vini Jr marcou duas vezes na goleada do Real Madrid sobre o Salzburg, da Áustria, por 5 a 1, pela Liga dos Campeões. Outro brasileiro também brilhou na vitória anotando dois gols: Rodrygo. O camisa 11 chegou a 64 tentos com a camisa merengue e está a cinco de igualar Roberto Carlos na terceira colocação.

Brasileiros com mais gols pelo Real Madrid:

1º - Ronaldo: 104 gols

2º - Vini Jr: 101 gols

3º - Roberto Carlos: 69 gols

4º - Rodrygo: 64 gols

5º - Marcelo: 38 gols

6º - Robinho: 35 gols

7º - Casemiro: 31 gols

8º - Sávio: 30 gols

9º - Kaká: 29 gols