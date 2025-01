Neymar aquece antes de jogo do Al-Hilal - Adel AL-NAIMI / AFP

Neymar aquece antes de jogo do Al-HilalAdel AL-NAIMI / AFP

Publicado 27/01/2025 21:05

Rio - A rescisão de contrato de Neymar com Al-Hilal teve grande repercussão nas redes sociais. Isso porque, agora, o atacante tem caminho livre para retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Santos depois de 12 anos.

Veja manifestações de torcedores:

"Neymar Jr. está de volta ao futebol brasileiro senhoras e senhores".

Neymar Jr. está de volta ao futebol brasileiro senhoras e senhores. pic.twitter.com/xsxsy41cMy — PES MIL GRAU (@Pesgrau) January 27, 2025

"O príncipe está de volta ao seu reino para se tornar o Imperador do futebol".

O príncipe está de volta ao seu reino para se tornar o Imperador do futebol. pic.twitter.com/dbno423H0S — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) January 27, 2025

"Neymar da Silva Santos Junior, tem Santos até no nome. Ele voltou, voltou para onde nunca deveria ter saído".

Neymar da Silva SANTOS Junior, tem Santos até no nome.



Ele voltou, voltou para onde nunca deveria ter saído pic.twitter.com/GGAhOrfNyP — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) January 27, 2025

"Pare de ser amargurado e aprecie a volta do príncipe ao Brasil. Admita: você está feliz com a volta do Neymar para a baixada santista, para a sua casa".

pare de ser amargurado e aprecia a volta do príncipe ao Brasil



ADMITA: você está feliz com a volta do Neymar para a baixada santista, para a sua casa. pic.twitter.com/Ub7qHKWKFD — AstroBfr (@astrobfr) January 27, 2025

"O príncipe voltou ao trono para finalmente se tornar rei. Neymar Jr está de volta ao Brasil, que nostalgia cara".

O príncipe voltou ao trono pra finalmente se tornar rei.



Neymar Jr está de volta ao Brasil, que nostalgia cara. pic.twitter.com/vQg2orlEmU — Central Cristiano Ronaldo (@CentralCR7BR) January 27, 2025

"Chorei quando vi que o Neymar voltou, é isso".

Chorei quando vi que o Neymar voltou, é isso — Vitin (@Vitin_Diggory) January 27, 2025