Metinho é reforço do Basel, da SuíçaDivulgação/Instagram @metinhoshow8

Publicado 27/01/2025 22:04

Rio - O Basel (SUI) anunciou, nesta segunda-feira (27), a contratação de Metinho, cria da base do Fluminense . O meia pertence ao Troyes (FRA) e foi emprestado ao clube suíço até o fim da temporada, que termina em junho.

"O Basel é um clube conhecido no Brasil, por isso estou muito feliz por ter assinado aqui hoje. Alguns jogadores brasileiros já atuaram aqui, como Arthur Cabral e Eric Ramirez, que também conheço pessoalmente e ambos falaram muito bem do clube. Estou muito ansioso pelo meu novo time, pelo estádio e pelos torcedores e espero poder ajudar o time em breve", disse o jogador, de 21 anos, ao site do Basel.

Metinho nasceu no Congo, mas tem nacionalidade brasileira. O meia, que era uma das joias da base do Tricolor, foi vendido ao grupo City em 2021.