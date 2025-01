Bruno Lage é o treinador do Benfica - Divulgação / Benfica

Publicado 27/01/2025 11:44

Rio - O técnico Bruno Lage teve um áudio vazado detonando a postura dos jogadores do Benfica. O ex-treinador do Botafogo fez duras críticas aos atletas após a derrota para o Casa Pia, no último sábado (25), pelo Campeonato Português, durante conversa com torcedores. A declaração foi gravada de forma escondida e confirmada pelo jornal "A Bola".



"Quando tem jogadores tocando a bola, a gente dá três toques e perde a bola. Fazer um jogo como fizemos com o Barcelona e depois dar dois pênaltis e uma carambola? Nos últimos cinco jogos sofrer gols de bola parada que ninguém pula? Como é que eu mudo esta m...?", disse Bruno Lage no áudio.

Bruno Lage também criticou a polícia de transferências do Benfica. Na visão do treinador, esse é o maior problema do clube. Após o vazamento da conversa, ele tentou se retratar e convocou uma entrevista coletiva neste último domingo (26) e reiterou a confiança nos jogadores.



"Acredito muito no plantel, que tem uma enorme qualidade. Sinto que temos todas as condições de fazer ajustes que achamos necessários para sermos ainda mais competentes. Quando disse que os jogadores não pulam em bola parada, vem no contexto do que tinha acabado de dizer na coletiva depois do jogo. Uma equipe que chega em primeiro lugar não pode sofrer os gols que estamos sofrendo. Não disse que os jogadores não lutam, não sofrem ou não pulam", disse.

Lage retornou ao Benfica em setembro de 2024 e vive seu pior momento em Portugal. O rival Sporting se isolou na liderança do Campeonato Português e, recentemente, a equipe levou uma virada história do Barcelona na Liga dos Campeões.