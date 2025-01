João Fonseca chamou a atenção do mundo do tênis pelo desempenho no Aberto da Austrália - William West / AFP

João Fonseca chamou a atenção do mundo do tênis pelo desempenho no Aberto da AustráliaWilliam West / AFP

Publicado 27/01/2025 10:45 | Atualizado 27/01/2025 10:46

Rio - O Brasil voltou a contar com três tenistas entre os 100 melhores do mundo pela primeira vez em sete anos. Thiago Wild, João Fonseca e Thiago Monteiro apareceram na atualização desta segunda-feira (27) do ranking da ATP.

Thiago Wild possui a melhor posição entre os brasileiros, ocupando o 76º lugar, enquanto o xará Monteiro ficou em 100º. O grande destaque do ranking é João Fonseca, em 99º, que se tornou o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 da ATP.

João Fonseca soma 600 pontos no ranking mundial e entrou para o top 100 da ATP com 18 anos, 5 meses e 6 dias, quebrando o recorde de Guga. O ex-número 1 do mundo foi detentor do recorde após conseguir o feito com 19 anos, 11 meses e 16 dias.