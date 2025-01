Talisca deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e acertou com o Fenerhabce, da Turquia - Divulgação/Al-Nassr

Publicado 27/01/2025 15:01

Rio - Anderson Talisca resolveu encerrar a parceria com Cristiano Ronaldo e aceitou um novo desafio na carreira. O atacante brasileiro deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e acertou com o Fenerhabce, da Turquia, até junho de 2026. O jogador já viajou para Istambul para realizar exames médicos e assinar contrato.

Os valores não foram revelados pelos clubes. Anderson Talisca não entrava em campo pelo Al-Nassr desde o início de dezembro do ano passado, quando começou a negociação. O jogador, de 30 anos, ainda tinha mais um ano e meio de contrato com o clube saudita, mas tinha o desejo de retornar para a Europa.

Esta será a segunda passagem de Talisca no futebol turco. O jogador defendeu o Besiktas entre 2016 e 2018, onde disputou 80 jogos, marcou 37 gols e deu 15 assistências. No Fenerbahce, o brasileiro vai ser comandado pelo português José Mourinho.

Com a camisa do Al-Nassr, Anderson Talisca disputou 110 jogos, marcou 77 gols e deu 12 assistências ao longo de três anos. O meia-atacante brasileiro protagonizou dupla de ataque com Cristiano Ronaldo e foi campeão da Copa Árabe em 2023/24.