Gabigol marcou três vezes em um único jogo pelo Cruzeiro - Divulgação/Cruzeiro

Publicado 30/01/2025 19:34 | Atualizado 30/01/2025 22:01

Minas Gerais - Em seu segundo jogo oficial, Gabigol desencantou com a camisa do Cruzeiro. Na noite desta quinta-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, o atacante ex- Flamengo marcou três vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, no Independência.

Todos os gols saíram na etapa inicial. No primeiro, Gabigol desperdiçou cobrança de pênalti e completou no rebote para abrir o placar. Na sequência, o camisa nove apertou a saída de bola do Itabirito, contou com falha da zaga e, sozinho contra o goleiro, tocou na saída para anotar o segundo. O terceiro gol saiu em cobrança de pênalti. Marquinhos, ex-Fluminense, completou a goleada.

Gabigol havia jogado partidas pela FC Series, nos Estados Unidos, em torneio amistoso. Sua estreia em partidas oficiais aconteceu pela terceira rodada do estadual, no empate em 1 a 1 com o Betim no Mineirão, que culminou na demissão do técnico Fernando Diniz.

Veja os primeiros gols de Gabigol com a camisa do Cruzeiro: