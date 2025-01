Denilson é o novo comentarista da Globo - Divulgação / Band

Publicado 30/01/2025 18:50

Rio - Denilson já tem data para fazer sua estreia na tela da Globo. A primeira participação do comentarista em sua nova emissora será no "Globo Esporte" de São Paulo, ao lado do apresentador Fred Bruno, no dia 14 de fevereiro. A informação é do jornalista Flávio Ricco.

Antes disso, o ex-jogador participará de um programa do SporTV para contar as novidades de sua chegada à Globo. Em breve, ele também participará de uma nova atração do canal por assinatura aos domingos, ao lado de André Rizek e Bárbara Coelho. O pentacampeão também acompanhará jogos da seleção brasileira.

O ex-meia se aposentou dos gramados em 2010, ano em que iniciou sua carreira como comentarista na Band, onde ficou por 14 anos. Marcou época na emissora paulista ao lado de Renata Fan no "Jogo Aberto", programa do qual se despediu no fim do ano passado.

Como jogador, Denilson se notabilizou pelo jeito irreverente e atuações por clubes como São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Betis e Bordeaux. Após a aposentadoria, levou o jeito brincalhão para a TV, onde ficou conhecido pelo bom humor.