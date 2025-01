Mensagem antirracista estampada na camisa do Coritiba - Rafael Ianoski | Coritiba

Mensagem antirracista estampada na camisa do CoritibaRafael Ianoski | Coritiba

Publicado 30/01/2025 17:35 | Atualizado 30/01/2025 17:35

Paraná - O Coritiba anunciou que estampará a mensagem "Racistas não são bem-vindos no Couto" na partida contra o Andraus, válida pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo acontecerá nesta quinta-feira (30), a partir das 20h, no Couto Pereira.

A ação acontece após o caso de racismo contra o zagueiro Léo, do Athletico-PR, no último sábado (25) . Durante o jogo entre o Coritiba e o Furacão, um torcedor que estava sentado próximo ao gramado do Couto Pereira chamou o defensor de "macaco" repetidamente.

A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), intimou, na última segunda-feira (27), um torcedor do Coritiba suspeito de ter cometido a injúria racial contra Léo . O Coritiba chegou ao nome do suspeito após abrir uma investigação interna. Ao apurar o caso, a Demafe também chegou ao mesmo nome do torcedor.

"O Coritiba se compromete a ser um clube cada vez mais atento e atuante na luta contra o racismo. A mensagem na camisa hoje é importante, mas será ainda mais relevante o Coritiba usar sua força para que a mensagem antirracista encontre cada vez mais um número maior de pessoas. O futebol e qualquer outro ambiente deve ser um espaço de paixão, união e respeito – e no Couto Pereira, não há lugar para racismo e nem qualquer outro tipo de discriminação", disse o CEO do Coritiba, Gabriel Lima, ao site do clube.

Ações antirracistas

A mensagem "Racistas não são bem-vindos no Couto" estará estampada no espaço máster da camisa. A Reals Bet, patrocinadora do Coxa, cedeu o espaço para a ação.

Após a partida, as camisas serão higienizadas, autografadas e levadas à leilão. O valor arrecadado será doado para o Coral Negro de Curitiba e o Centro Cultural Humaitá. O clube destacou que são "entidades que trabalham a conscientização e luta contra a discriminação racial, promovem a cultura negra e lutam contra o racismo" na sociedade. Elas dividirão igualmente a receita.

O Coritiba informou que elementos visuais dentro do estádio reforçarão a campanha. As bandeirinhas de escanteio e uma faixa exibida no intervalo estarão com frases antirracistas.

O clube destacou que "todos os movimentos vêm na sequência de uma importante reunião que o Coritiba teve nesta semana com a Diretoria de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial do Governo do Estado do Paraná".