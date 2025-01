Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 30/01/2025 16:10

Rio - Um dos principais comentaristas do Grupo Globo, Paulo Nunes entrou na mira da CazéTV. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o ex-jogador já tem em mãos uma proposta da plataforma de streaming.

foi da Band, que queria o ex-atacante para substituir Denilson no "Jogo Aberto". Nos últimos dias, Paulo Nunes confirmou ter recebido três ofertas para deixar a Globo. Uma deles, segundo a "Folha de São Paulo",

"Tive três propostas maravilhosas. Eu vou ser bem honesto. Tenho uma reunião para a gente ter detalhes… mas eu tive três contatos e fiquei muito feliz, até agradeço as pessoas que confiaram no meu trabalho. Amigos que trabalham em outras empresas e profissionais que acreditaram em mim", disse Paulo Nunes no podcast Conta & Manda.

Na Globo desde 2019, Paulo Nunes costuma ser escalado pela emissora para fazer jogos tanto na TV fechada quanto na aberta, além de programas do SporTV. Ele também participa do "Segue o Jogo", programa que vai ao ar às quartas, logo após a rodada na TV Globo, ao lado de Lucas Gutierrez.