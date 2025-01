Presidente do Vasco, Pedrinho, e sua diretoria conseguiram retomar o controle do futebol em maio de 2024 - Dikran Sahagian/Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho, e sua diretoria conseguiram retomar o controle do futebol em maio de 2024Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 30/01/2025 15:24

Rio - A advogada indicada pelo Vasco para a Câmara de Arbitragem da FGV, que foi acionada para resolver o imbróglio entre SAF e 777 Partners, renunciou ao posto nesta quinta-feira (29). Ana Tereza Basílio teve sua ligação profissional com Paulo César Salomão Filho, vice-presidente do clube, questionada por advogados da empresa americana.

Paulo César Salomão Filho é um dos conselheiros de Ana Tereza Basílio, que atualmente exerce o cargo de presidente da OAB do Rio de Janeiro, e atuam juntos em recuperações judiciais. O vice-presidente do Vasco foi um dos principais responsáveis pelas ações jurídicas que tiraram a SAF das mãos da empresa americana, em maio do ano passado.

Com a renúncia, a Câmara de Arbitragem passa a ter duas de suas três vagas livres. Por enquanto, apenas Maurício Almeida Prado, indicado pela 777 Partners, segue na mesa. Sem as vagas preenchidas, o processo não avança. Ao todo, é necessário ter um advogado indicado por cada parte e um independente.

A câmara foi constituída na Fundação Getúlio Vargas (FGV) para solucionar o impasse entre Vasco e 777 Partners a respeito da SAF. Em maio do ano passado, o Cruz-Maltino retomou o controle do clube após uma ação judicial. A empresa americana recorre e tenta recuperar o controle, o que poderia ajudá-los a vender. A diretoria vascaína, por sua vez, tenta viabilizar a revenda para novos proprietários.