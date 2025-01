Fábio Carille é o técnico do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 29/01/2025 22:11

Rio - O Vasco conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca, contra o Maricá , por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, e o desempenho defensivo da equipe considerada reserva foi motivo de elogios por parte do técnico Fábio Carille em entrevista coletiva. O comandante também apontou que a briga no meio-campo está aberta, exaltando mais uma boa atuação de Hugo Moura.

"Em alguns setores, a equipe está muito equilibrada e isso é bom. O sistema defensivo hoje foi muito bom, os dois zagueiros, os laterais na parte defensiva se comportaram muito bem. Sofremos pouco contra um time bem entrosado", disse.

"O Hugo já foi meu jogador na pequena passagem que eu tive no Athletico-PR, gosto demais, lá ele foi meu titular. Então, a briga tá em aberta, não tem time definido ainda. Isso é bom porque se o Hugo hoje não estiver jogando entre os titulares, vai forçar com que os titulares estejam bem. Tem o Matheus que já jogou bem no ano passado, que eu lembro bem. Então, isso dá um equilíbrio", completou.

Fábio Carille explicou a utilização de uma equipe considerada reserva, com apenas Vegetti e Léo Jardim. o técnico indicou que o trabalho foi alinhado com outros departamentos.

"Dos jogadores que foram poupados, o Oliveira chegou segunda-feira reclamando de uma dor na coxa, mas hoje conseguiu treinar normal. Sei bem que ele vinha não jogando muito, é um atleta que eu acompanho desde o Cruzeiro. Jair e Paulinho vêm de um ano difícil, então a gente senta e escuta os profissionais da área pra tomar uma decisão. E o Coutinho, o histórico dele que é um histórico que a gente tem que ter atenção sempre, mas isso já já para. Vamos deixar esses caras preparados para estar todos à disposição para que eu possa escolher os melhores para o bem do Vasco."

Veja outras respostas de Carille:

Zagueiros

"Os dois zagueiros se comportaram muito bem. Capasso estamos olhando ainda. Aqui não tem laboratório. São 22 dias de trabalho, sexto jogo do time. Quinta, domingo, quarta em sequência. Conheço a maioria desses jogadores, já. Temos muitas coisas para melhorar, mas melhorar com vitória é melhor ainda. É um grupo muito interessado. Acompanhei o trabalho de quem não veio para o jogo, todos treinaram intensamente."

Ataque abaixo

"Todos os jogadores da frente foram prejudicados hoje. Quando falta conjunto, a bola não chega ao ataque. Trabalhamos muito por trás. O Jean David é um cara de seleção, tem história no México, temos que respeitar bastante. Vejo mais como um meia que um atacante. Ele tem muito controle de bola, mas não vejo como um jogador de um contra um. O Maricá tem um ótimo trabalho com o Reinaldo, desde o ano passado. Respeitamos muito o Maricá, mas vamos respeitar sempre o nosso trabalho."