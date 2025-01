Lucas Braga não será reforço do Vasco - Divulgação/Santos

Lucas Braga não será reforço do VascoDivulgação/Santos

Publicado 29/01/2025 15:20

Rio - O atacante Lucas Braga, de 28 anos, não será reforço do Vasco. O nome chegou a ser avaliado pelo Cruz-Maltino, porém, acabou sendo vetado pela diretoria. O clube de São Januário seguem em busca de reforços para o ataque. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O atacante chegou ao Santos em 2019, inicialmente para a disputa do Brasileirão sub-23, após se destacar na Luverdense, do Mato Grosso. No ano passado, ele atuou por empréstimo no Shimizu S-Pulse, do Japão.

No futebol japonês, Lucas Braga disputou 38 partidas, anotou oito gols e deu uma assistência. O time foi campeão da segunda divisão e, consequentemente, garantiu vaga na elite do país.

Pelo Peixe, ele entrou em campo 202 vezes e fez 18 gols e deu nove assistências. Neste início de temporada, o técnico Pedro Caixinha utilizou Lucas Braga nas três primeiras partidas do Santos no Campeonato Paulista.