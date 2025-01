Presidente do Vasco, Pedrinho, e sua diretoria conseguiram retomar o controle do futebol em maio de 2024 - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 29/01/2025 16:23



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adiou o julgamento, marcado para esta quarta-feira (29), do recurso da 777 Partners para recuperar o controle da SAF do Vasco . A informação é do Podcast Cruzmaltino, confirmada por O Dia

A decisão deveu-se a um pedido dos novos advogados da empresa americana. O escritório 'Monteiro de Castro Setoguti' assumiu recentemente o caso e queria mais tempo para avaliá-lo.



Um novo julgamento terá uma nova data a ser marcada e pode definir o futuro do futebol vascaíno. O recurso da 777 trata-se de uma resposta à liminar conseguida pela diretoria do Vasco, em maio de 2024 na 4ª Vara Empresarial do Rio , que garantiu o retorno do controle da SAF ao clube associativo.

A briga entre Vasco e 777

À época, o presidente, Pedrinho, e outros dirigentes alegaram que uma série de acordos não foram cumpridos , assim como a existência de irregularidades e do risco das ações da SAF serem penhoradas devido ao processo de falência ao qual passou a empresa americana nos Estados Unidos.

A decisão permitiu ao Vasco recuperar cerca de 40% das ações - a 777 manteve 30% - e, consequentemente, o controle. Além disso, os cinco representantes do grupo no conselho de futebol foram afastados.



Atualmente, em processo de recuperação judicial, a 777 passou a ser controlada pela seguradora A-CAP. A diretoria do Cruz-Maltino mantém diálogo em busca de um acordo para a venda das ações, enquanto o processo judicial continua.