Payet - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 30/01/2025 17:47

Rio - O Vasco trata com otimismo as chances de renovar com o meia Payet. De acordo com o site "ge", o clube aposta no projeto de conquistar a Copa Sul-Americana para convencer o francês a aceitar diminuir seu salário para aumentar seu tempo de contrato até o fim do ano.

A ideia do time carioca é fazer uma diluição nos vencimentos de Payet. Se houver acordo, o francês receberá o valor dos salários restantes no seu contrato, referentes aos meses de janeiro a maio de 2025, de forma parcelada até dezembro. A proposta já está nas mãos do jogador.

A diretoria do Vasco já definiu que a Copa Sul-Americana será prioridade do clube em 2025. Por isso, manter Payet até o fim do ano é considerado fundamental.

Na Sul-Americano, o Vasco irá em busca do quarto título continental de sua história. O time de São Januário foi campeão do Campeonato Sul-Americano de 1948, que mais tarde foi reconhecido como Libertadores, da Libertadores de 1998 e da Mercosul de 2000.