Ganso foi diagnosticado com miocardite - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C

Ganso foi diagnosticado com miocarditeMARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C

Publicado 30/01/2025 15:30

Rio - Após perder Paulo Henrique Ganso, diagnosticado com uma miocardite, e Renato Augusto, que passará por uma cirurgia no ombro esquerdo, o Fluminense estuda voltar atrás em seu planejamento e ir ao mercado em busca de um meia. De acordo com o "ge", a situação é debatida internamente pelo clube.

LEIA MAIS: Feyenoord negocia a contratação de Jhon Arias diz portal holandês

Inicialmente, o Tricolor não pensava em contratar nenhum jogador para repor a perda de Ganso, já que a miocardite do camisa 10 é considerada pequena e a expectativa é que ele volte em um mês, quando será reavaliado. Porém, a baixa de Renato Augusto complicou a situação, tendo em vista que o clube conta agora apenas com o garoto Isaque, de 17 anos, como meia de origem. Contra o Botafogo, Jhon Arias foi recuado para fazer a função.

Caso volte atrás, o Fluminense pretende mapear o mercado em busca de oportunidades interessantes. A contratação só será feita caso algum nome se encaixe no perfil desejado pela diretoria e a comissão técnica.

Enquanto isso, o Fluminense segue na disputa do Campeonato Carioca. O time de Mano Menezes volta a campo no próximo domingo (2), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã.