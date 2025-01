Arias atuou na função de Paulo Henrique Ganso, afastado por uma miocardite - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Arias atuou na função de Paulo Henrique Ganso, afastado por uma miocarditeLUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Publicado 30/01/2025 07:30 | Atualizado 30/01/2025 08:36

Rio - O Fluminense iniciou a temporada de 2025 com a notícia do desfalque de Paulo Henrique Ganso. O meia foi diagnosticado com uma miocardite no último dia 18 e foi afastado por quatro semanas. Sem o camisa 10 à disposição, o técnico Mano Menezes busca soluções. Na derrota no clássico contra o Botafogo , nesta quarta-feira (29), o treinador testou indicou o provável substituto.

O Clássico Vovô foi o terceiro jogo do time principal do Fluminense na temporada. Na vitória sobre a Portuguesa-RJ e no empate com o Madureira, o técnico Mano Menezes testou Lima e Renato Augusto no lugar de Ganso. Já contra o Botafogo, o treinador apostou em Arias na função — foi o primeiro jogo do colombiano neste ano.

"Usei o Arias por dentro depois de bastante tempo. Muda um pouco a característica do meio-campo, mas ele sustentou bem e me surpreendeu positivamente pela maneira como levou a bola para o ataque (...) Arias fazendo o lado entrega mais do que um ponta e acrescenta muito à equipe. Ele se junta aos jogadores do meio e se aproxima para construir jogadas. Arias dá essa qualidade junto com outro meia", disse.

Com a derrota para o Botafogo, o Fluminense ficou em oitavo lugar com seis pontos e se complicou na disputa por uma vaga na semifinal do Carioca. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Este será o primeiro jogo do time no estádio na temporada.