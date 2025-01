Jovem Davy chega ao Fluminense por empréstimo de um ano - Divulgação / Fluminense

Jovem Davy chega ao Fluminense por empréstimo de um anoDivulgação / Fluminense

Publicado 29/01/2025 10:19

Davy, de 17 anos. O lateral-direito chega para jogar pela equipe sub-20 por empréstimo de um ano.

Fluminense anunciou a contratação de uma promessa do Nova Iguaçu:. O lateral-direito chega para jogar pela equipe sub-20 por empréstimo de um ano.

O jovem chamou a atenção dos olheiros tricolores pelo desempenho em campo, mesmo atuando uma categoria acima de sua idade. Ele chegou a fazer parte do time principal do clube da Baixada Fluminense.



"É uma sensação inexplicável. Sempre foi meu sonho jogar aqui no Fluminense e confesso que ainda estou tentando acreditar que agora sou Moleque de Xerém. Quero agradecer ao clube por confiar no meu trabalho e me dar essa oportunidade", disse Davy ao site oficial do clube.



O lateral já participa de treinos no CT da base, em Xerém, mas com jogadores do sub-20 que não participaram da Copinha, já que o grupo principal está de férias e só retorna em 17 de fevereiro.