Jhon Arias tem contrato até 2026 - Marina Garcia / Fluminense

Jhon Arias tem contrato até 2026Marina Garcia / Fluminense

Publicado 29/01/2025 08:00

Rio - O sonho de Jhon Arias de atuar no futebol europeu não encerrou a esperança do Fluminense por uma renovação. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor acredita que poderá avançar nas negociações com o colombiano, caso, o atleta não seja negociado na atual janela de transferências.

Os principais centros europeus poderão contratá-lo até o próximo dia 3. A janela de transferências de alguns centros secundários, que envolvem a Turquia, que quase levou Arias no ano passado, irá ser fechada no próximo dia 11. Caso, o colombiano permaneça, o Fluminense tem esperanças de mantê-lo.

O Tricolor rejeitou propostas do Olympiacos, da Grécia, e do Zenit, da Rússia, neste ano. A primeira oferta por ter considerado o valor baixo demais e a segunda porque Jhon Arias não deseja atuar no futebol russo.

Jhon Arias tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026, porém, deverá ser negociado neste ano, já que o clube carioca e o colombiano tem um acordo de transferência em propostas acima de 10 milhões de euros (R$ 62,3 milhões).

No Fluminense desde 2021, Jhon Arias foi destaque do clube carioca nas últimas três temporadas. Com a camisa tricolor, disputou 195 jogos, com 43 gols marcados e 42 assistências. O colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois títulos do Carioca.