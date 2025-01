Juan Freytes em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Juan Freytes em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 28/01/2025 08:00

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada de 2025, o zagueiro Juan Freytes, de 24 anos, não foi utilizado por Mano Menezes nos dois primeiros jogos que comandou o Tricolor na temporada. O comandante já colocou em campo quatro jogadores para o setor mas não deu oportunidades ao argentino.

De acordo com informações do jornalista peruano Marcello Matizalde, o Fluminense desembolsou algo em torno de 3,3 milhões de dólares para tirar o defensor do Alianza Lima. Nas partidas contra Portuguesa e Madureira, Mano utilizou Ignácio, Thiago Santos, Thiago Silva e Manoel. Freytes ficou no banco de reservas.

Freytes entrou em campo na derrota do Fluminense para o Volta Redonda por 1 a 0, quando jogou como lateral-esquerdo e também no empate contra o Maricá, quando formou dupla de zaga com Ignácio. O argentino demonstrou muito vigor, porém, vacilou nos gols sofridos pelo Tricolor.

Revelado pelo Newell's Old Boys, Freytes ainda atuou no Independiente Rivadavia, da Argentina, antes de deixar seu país natal. Ele defendeu o Unión La Calera, antes de chegar ao Alianza. Na última temporada, o argentino fez 40 jogos, fez quatro gols e deu quatro assistências.