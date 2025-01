Ganso está perto de selar renovação com o Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 28/01/2025 11:30

Rio - O Fluminense encaminhou a renovação com o apoiador Paulo Henrique Ganso, de 35 anos. Após ter sua primeira oferta recusada pelo staff do camisa 10, o Tricolor recebeu um aceno positivo em relação a assinatura do contrato até o fim de 2026. As informações são do portal "Itatiaia".

O clube das Laranjeiras, porém, aguarda a resolução da situação de Ganso para oficializar o acordo. O apoiador foi afastado no último dia 18, após ter uma miocardite diagnosticada em exames feitos na pré-temporada. O craque será reavaliado no próximo dia 18.

Internamente, o Fluminense acredita que o problema de Ganso não é grave que seja em decorrência de uma "gripe muito forte que o atleta teve em novembro". Caso realmente essa situação se concretize, o meia será liberado para voltar a jogar futebol.

Paulo Henrique Ganso é o jogador mais antigo do elenco do Fluminense. No clube desde 2019, ele disputou 267 jogos, 26 gols e deu 34 assistências. O apoiador conquistou o Carioca em duas oportunidades, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.