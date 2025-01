Jhon Arias em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 28/01/2025 14:50

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 27 anos, recebeu uma sondagem do Olympiacos, da Grécia. Apesar do interesse, a contratação é considerada improvável, porque os valores envolvidos foram considerados altos demais para a equipe. As informações são do jornalista Nikos Kotsis, da "Mega TV Official", emissora local.

Jhon Arias tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026, porém, deverá ser negociado neste ano, já que o clube carioca e o colombiano tem um acordo de transferência em propostas acima de 10 milhões de euros (R$ 62,3 milhões).

No ano passado, o Galatasaray sinalizou com um acordo nestes valores, mas a negociação não ocorreu, porque o Fluminense estava lutando contra o rebaixamento. A situação frustrou Jhon Arias. Recentemente, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o Tricolor topou uma oferta do Zenit, que envolvia até mesmo o empréstimo do apoiador Claudinho ao clube carioca. A negociação não evoluiu porque o colombiano não deseja atuar na Rússia.

No Fluminense desde 2021, Jhon Arias foi destaque do clube carioca nas últimas três temporadas. Com a camisa tricolor, disputou 195 jogos, com 43 gols marcados e 42 assistências. O colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois títulos do Carioca.